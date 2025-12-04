San Basso prega per tutta la comunità: il video-mapping sulla Cattedrale

TERMOLI. Da questa sera Termoli si immerge in un’esperienza visiva e culturale dal forte impatto emozionale: sulla facciata della Cattedrale torna a vivere la storia di San Basso grazie a un suggestivo video-mapping dedicato al patrono della città. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco Termoli in collaborazione con il Comune, unisce tradizione e innovazione, trasformando uno dei luoghi più identitari del borgo in un palcoscenico di luce, colori e simboli cari alla comunità.

Un racconto luminoso tra fede e identità

Il video-mapping offre ai cittadini e ai visitatori un percorso narrativo che parla di fede, appartenenza e memoria collettiva. Attraverso giochi di luce, animazioni e ricostruzioni artistiche, la Cattedrale si trasforma in un libro aperto, accompagnando lo spettatore in un viaggio che ripercorre la figura di San Basso e il legame millenario con la città.

Si tratta del terzo progetto multimediale curato dalla Pro Loco Termoli, dopo il grande successo del primo mapping natalizio proiettato sul Castello Svevo e dell’edizione estiva sulla scalinata del Folklore. Un percorso che sta delineando un vero e proprio stile comunicativo: raccontare Termoli attraverso la luce, valorizzando i suoi luoghi simbolo con un linguaggio moderno e accessibile.

Un investimento per la città

L’intero pacchetto di iniziative – che comprende anche questo spettacolo dedicato a San Basso – rappresenta un investimento complessivo che entro il 2025 arriva a 17mila euro, completamente sostenuto dalla Pro Loco. Una scelta precisa: non solo promozione turistica, ma cura del patrimonio culturale e costruzione di nuove forme di coinvolgimento comunitario.

Dove tradizione e tecnologia si incontrano

Il video-mapping non è soltanto un omaggio al santo patrono; è un ponte tra passato e futuro. L’innovazione tecnologica si mette al servizio della devozione e della memoria, rinnovando l’immagine della città senza snaturarla. Il risultato è un evento che parla alla sensibilità contemporanea, capace di emozionare i residenti e allo stesso tempo di offrire ai turisti un’esperienza unica, immersiva e fortemente identitaria.

Con questo nuovo progetto, Termoli continua a puntare su un modello di valorizzazione culturale che sceglie la qualità e l’originalità, confermando la capacità della Pro Loco di interpretare e rilanciare le tradizioni locali attraverso una visione moderna e partecipata. La luce diventa così narrazione, la Cattedrale un grande schermo simbolico e San Basso il cuore luminoso di una comunità che non smette di raccontarsi.

San Basso nostro patrono prega per tutta la comunità

Preghiera a San Basso

San Basso nostro patrono

guarda benigno la nostra città di Termoli;

a Te sono noti i suoi peccati e le sue virtù,

le sue ricchezze e le sue miserie,

i suoi gesti di bontà e le sue debolezze.

Non privarci del tuo aiuto, o Santo Patrono:

veglia sulle nostre case e sulle famiglie,

sui quartieri e sul porto,

sulle scuole, sull’ospedale,

sulle officine, sui cantieri, sulle barche

e sulle molte espressioni

della operosità quotidiana.

Assisti i giovani, i poveri,

gli emarginati e i disoccupati.

Fa’ che non si estingua nelle nuove generazioni

la fede trasmessa dai padri;

resti vivo e coerente

il senso dell’onestà e della generosità,

la concordia operosa,

l’attenzione ai piccoli, agli anziani e agli ammalati.

Rivolgi il tuo volto, o Santo Patrono

sulla nostra Chiesa di Termoli-Larino e sulla nostra città

e la tua protezione ci accompagni

nel cammino della nostra vita

verso la patria futura. AMEN

