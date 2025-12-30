Sanità in ritardo e cittadini in difficoltà: liste chiuse anche per il 2026

TERMOLI. Nuove segnalazioni arrivano dai cittadini sulle difficoltà nel prenotare analisi specialistiche, anche urgenti per il 2026. Il Partito comunista dei lavoratori – Molise interviene e sollecita la dirigenza Asrem a sbloccare la situazione.

“Gli operatori del Cup- spiegano dal Pcl- non possono fare altro che attendere, nonostante le disponibilità dei medici specialisti siano già state comunicate alla direzione. Una situazione che lascia i pazienti in attesa e aumenta il disagio per chi ha bisogno di cure tempestive”.

Il Pcl chiede quindi un intervento immediato per garantire che le prenotazioni riprendano senza ulteriori ritardi e che i cittadini possano finalmente accedere alle prestazioni sanitarie necessarie.