Santuario diocesano Madonna della Difesa, padre Ignazio è il nuovo rettore

CASACALENDA. Padre Ignatius Justin Dhiraviyam Savarimuthu, della Società dell’Apostolato Cattolico (Padri Pallottini), è il nuovo rettore del Santuario diocesano della Madonna della Difesa a Casacalenda.

Il nuovo incarico è stato ufficializzato in questo Tempo di Avvento nel corso di una solenne concelebrazione presieduta dal vescovo, mons. Claudio Palumbo, in cui è stato espresso un sentito ringraziamento a don Gianfranco Lalli, che ha guidato fino allo scorso 7 dicembre il Santuario mariano ed è attuale rettore del Santuario della Madonna delle Grazie a Termoli.

A padre Ignazio auguri di buon cammino per questo nuovo e importante servizio alla comunità e ai pellegrini provenienti anche da fuori regione nell’affidamento allo sguardo amorevole della Vergine Maria. La nomina è occasione per comunicare i nuovi orari delle celebrazioni eucaristiche. La santa messa viene celebrata ogni mattina (compresa la domenica, tranne il lunedì) alle ore 9, preceduta dalla recita del rosario.

Il Santuario della Madonna della Difesa, la cui festa ricorre l’ultima domenica di settembre, continua così ad accogliere tutti coloro che con fede e profonda devozione vogliono recarsi in visita in un luogo di pace, riconciliazione e speranza. Il Santuario resta aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20 per la preghiera personale. “O Maria della Difesa, intercedi per noi”.

