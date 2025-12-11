Schweitzer Termoli: nessuna chiusura, solo una nuova organizzazione

TERMOLI. Negli ultimi mesi alcune notizie hanno creato confusione riguardo alla Scuola Media Albert Schweitzer di Termoli, inducendo alcuni lettori a credere che l’istituto fosse stato chiuso. È necessario chiarire: la scuola non è stata chiusa e continua a svolgere regolarmente le proprie attività educative e formative.

La novità riguarda l’assetto organizzativo: la Schweitzer è stata annessa all’Istituto Comprensivo Oddo Bernacchia, assumendo la nuova denominazione Istituto Comprensivo Bernacchia/Schweitzer. Si tratta di un passaggio amministrativo che non modifica la quotidianità di studenti, famiglie e personale docente, ma che amplia le possibilità formative offerte sul territorio.

Due realtà storiche della città oggi si uniscono per offrire più competenze, più opportunità e un percorso educativo ancora più completo. La dirigente scolastica, prof.ssa Rosanna Scrascia, guiderà l’istituto e resterà a disposizione per ogni chiarimento sulle novità.

Grazie a questa annessione, i futuri alunni della Scuola Media Schweitzer potranno anche accedere al corso di scuola musicale, con insegnamenti di flauto, pianoforte, clarinetto e percussioni, consolidando la tradizione della Scuola Bernacchia.

Alcuni punti chiave della riorganizzazione:

La sede resta invariata : Via Perrotta, angolo Viale Trieste, con aule accoglienti, laboratori attrezzati e spazi dedicati alla creatività.

: Via Perrotta, angolo Viale Trieste, con aule accoglienti, laboratori attrezzati e spazi dedicati alla creatività. Il corpo docente si arricchisce di nuovi insegnanti senza perdere le competenze consolidate.

di nuovi insegnanti senza perdere le competenze consolidate. La missione educativa continua: una scuola innovativa, radicata nella tradizione e proiettata verso il futuro.

La Scuola Media Schweitzer, ora parte integrante dell’Istituto Comprensivo Bernacchia, mantiene intatti i valori di accoglienza, qualità didattica e apertura al mondo, confermandosi punto di riferimento per la comunità scolastica di Termoli.