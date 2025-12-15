Sede delle associazioni intitolato al dottor Nicola Morrone

MONTENERO DI BISACCIA. Una comunità raccolta nel silenzio e nella gratitudine ha reso omaggio, ieri mattina, al dottor Nicola Morrone con l’intitolazione dell’ex edificio scolastico di “Colle della Speranza”, oggi sede delle Associazioni locali. Una cerimonia sobria, intensa e partecipata, che ha trasformato un luogo di socialità e impegno civico in memoria viva di un uomo che ha fatto della dedizione e dell’altruismo la cifra della sua esistenza.

Alla presenza dei familiari, degli amici di Montenero di Bisaccia e di Chieti, dei rappresentanti istituzionali e delle principali realtà associative, l’evento ha assunto i tratti di un rito collettivo. Dopo il saluto di apertura, la presidente del Consiglio Comunale Cabiria Calgione ha ricordato il valore simbolico dell’ex scuola, oggi casa dell’associazionismo: «Un luogo di condivisione e di comunità, perfettamente in sintonia con il percorso umano del Dottor Morrone, che ha sempre creduto nello stare insieme e nel dialogo».

Marianna Lamelza, in rappresentanza della Protezione Civile Montenero di Bisaccia Ets, ha espresso la gioia delle associazioni per una scelta che rafforza il legame tra memoria e partecipazione. Il sindaco Simona Contucci ha poi tracciato un ritratto vibrante del medico scomparso: «Con questa intitolazione rendiamo duraturo il ricordo di un uomo che ha donato al nostro territorio competenza, umanità e simpatia. Un cittadino attento, capace di ascoltare e di condividere il suo sapere con spirito altruistico».

Il momento più intimo è stato affidato alle parole di Aldo Pacilli, amico fraterno e promotore della raccolta firme, che con emozione ha ripercorso la passione di Morrone per le persone e per il dialogo. Il parroco don Stefano Rossi ha invitato alla preghiera e benedetto la targa, mentre la moglie, Maria Di Marco, ha ringraziato con commozione l’Amministrazione e la cittadinanza per un gesto che restituisce dignità e memoria al marito.

La cerimonia si è conclusa con la scopertura della targa, che recita: «In memoria del Dottor Nicola Morrone, esempio di grande umanità e dedizione, che con amore per la professione medica e per i pazienti ha lasciato un segno indelebile nella comunità». Un omaggio floreale, consegnato dal sindaco Contucci e dalla presidente Calgione alla signora Di Marco, ha suggellato un momento che resterà inciso nella storia di Montenero di Bisaccia: il ricordo di un medico, di un cittadino, di un amico che ha saputo trasformare la sua vita in servizio e presenza costante accanto agli altri.