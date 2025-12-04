«Serve maggiore sicurezza nei terminal e sui mezzi pubblici»

TERMOLI. Il recente episodio avvenuto il 28 novembre presso il Terminal Bus di Termoli, dove un tentativo di rapina ai danni di una passante è stato sventato grazie all’intervento di due autisti in servizio sulla linea FlixBus gestita dall’azienda Moffa, ha riacceso l’allarme sulla sicurezza nel settore del trasporto pubblico locale in Molise.

In seguito a questo episodio, la UilTrasporti Molise ha inviato una lettera al presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e al sottosegretario Vincenzo Niro, chiedendo interventi urgenti per il potenziamento della sicurezza nelle autostazioni e sui mezzi di Tpl.

«Desideriamo portare alla vostra attenzione, e per vostra competenza, i recenti e spiacevoli episodi di cronaca che hanno interessato il territorio molisano, in particolare l’evento verificatosi lo scorso 28 novembre presso il Terminal Bus di Termoli, dove un tentativo di rapina ai danni di una passante è stato sventato solo grazie al coraggioso e provvidenziale intervento di due autisti in servizio sulla linea FlixBus gestita dall’azienda Moffa.

L’episodio, riportato anche dagli organi di stampa locali, se da un lato evidenzia il grande senso civico degli operatori coinvolti (ai quali va la nostra gratitudine), dall’altro riaccende un faro critico sulle condizioni di sicurezza che insistono nelle aree nevralgiche del trasporto pubblico regionale, in particolare nelle autostazioni e sui mezzi adibiti al Tpl.

Questi luoghi rappresentano snodi fondamentali per la mobilità dei cittadini, inclusi pendolari, studenti e persone anziane, e devono pertanto garantire standard di sicurezza ineccepibili. La crescente frequentazione di queste aree, dovuta anche all’aumento dell’uso degli autobus a lunga percorrenza, rende non più rinviabile l’adozione di misure strutturali volte a prevenire episodi di criminalità e a tutelare l’incolumità pubblica e privata, nonché la serenità lavorativa del personale impiegato.

Alla luce di quanto sopra esposto, si richiede formalmente che la Regione Molise, per il tramite degli Assessorati e degli organi competenti (quali le Prefetture e le Forze dell’Ordine locali), si attivi con urgenza per: