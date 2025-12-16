Servizi pubblici a ‘domanda individuale’: definite le tariffe per il 2026

TERMOLI. Giunta riunita a Termoli per uno di quegli atti che raramente finiscono in prima pagina ma che incidono, silenziosamente e in profondità, sulla vita quotidiana di migliaia di persone: la definizione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale per il 2026.

È un passaggio tecnico solo in apparenza. In realtà, è il punto in cui la politica sociale di un Comune si misura con i numeri, con i bilanci, con le scelte che dicono chi paga cosa, quanto e perché.

Sul tavolo arriva la proposta del dirigente del Settore Assistenza alla persona, Marcello Vecchiarelli: un documento costruito su un impianto normativo fitto, che richiama decreti, circolari ministeriali, il Testo Unico degli Enti Locali e le regole dell’armonizzazione contabile. Ma al di là dei riferimenti di legge, la sostanza è chiara: confermare un sistema tariffario basato sull’Isee, che modula la partecipazione economica degli utenti in base al reddito, mantenendo agevolazioni per le fasce più fragili.

I servizi coinvolti sono dieci, tutti ad alta rilevanza sociale: asili nido, scuola dell’infanzia, assistenza domiciliare per anziani, disabili e minori, il centro diurno «San Damiano», il servizio socio-educativo «Il Mondo a Colori», la refezione scolastica, il trasporto disabili e il collocamento dei minori allontanati dalle famiglie. Per ciascuno, gli uffici hanno calcolato costi, entrate e tassi di copertura previsti per il triennio 2026-2028. I numeri raccontano una fotografia precisa: refezione scolastica al 48,93% di copertura nel 2026; asili nido al 41,30%; trasporto disabili al 42,61%; centro «San Damiano» al 27,42%; assistenza domiciliare anziani al 12,77%; scuola materna intorno all’8,6%; socio-educativo minori sotto il 2%.

Percentuali che non sono semplici indicatori contabili, ma scelte politiche: dove la copertura è bassa, il Comune decide di sostenere maggiormente il servizio; dove è più alta, si chiede una partecipazione più consistente alle famiglie.

Un elemento non secondario emerge con forza: Termoli non è ente strutturalmente deficitario. Questo significa che non è obbligata a raggiungere la soglia minima del 36% di copertura dei costi prevista per i Comuni in difficoltà finanziaria. Una condizione che consente di mantenere tariffe più leggere e di non scaricare sui cittadini aumenti che, altrove, sarebbero inevitabili. La Giunta conferma inoltre l’indirizzo già dato a settembre: mantenere livelli di copertura analoghi all’anno precedente, con eventuali adeguamenti solo in caso di aumento dei costi reali.

EB