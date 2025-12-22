Settimana di Natale: in arrivo freddo pungente e maltempo

TERMOLI. Quest’anno il Natale si annuncia tra nuvole e qualche pioggia leggera, ma con un clima tutto sommato mite, ideale per chi vuole godersi le feste senza il freddo pungente dell’inverno. Da lunedì 22 a venerdì 26 dicembre, il cielo sarà spesso nuvoloso, con qualche breve piovasco che non impedirà di passeggiare tra le vie illuminate a festa o di godersi i mercatini e le decorazioni natalizie.

Lunedì 22 dicembre sarà una giornata tranquilla, con nubi sparse e un’atmosfera serena, mentre martedì 23 potrebbero arrivare i primi rovesci leggeri, perfetti per chi ama un Natale più intimo e raccolto. Alla Vigilia, mercoledì 24, il cielo resterà coperto, ma non mancherà la magia delle luci e del calore delle case e delle piazze.

Il giorno di Natale, giovedì 25, sarà simile: cielo nuvoloso e qualche pioggia intermittente, ma con temperature miti che permetteranno di trascorrere le feste senza disagio. Anche Santo Stefano, venerdì 26, presenterà qualche pioggia e nuvole sparse, mantenendo l’atmosfera tipica di un dicembre umido ma accogliente.

Nonostante le nuvole, questo periodo invita a vivere il Natale con gioia, passeggiate, incontri in famiglia e con gli amici, e a godere delle decorazioni, delle luci e dei profumi delle feste che riempiono le strade e le piazze. Un Natale tra cielo grigio e colori festivi, che ricorda quanto sia speciale condividere questi momenti anche con il clima un po’ incerto.

AZ