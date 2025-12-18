TERMOLI. Sicurezza urbana e illuminazione: un piano integrato tra videosorveglianza e efficientamento energetico. Scegliere di investire sulla sicurezza non lo fa mai per slogan, ma per costruire strumenti concreti di tutela collettiva. A Termoli questo percorso è già in atto: una strategia che unisce tecnologia, prevenzione, collaborazione istituzionale e una visione urbana più moderna e più illuminata — in tutti i sensi.

Videosorveglianza: una rete che cresce, in raccordo con Prefettura e Forze dell’Ordine

L’Amministrazione ha avviato un potenziamento strutturale del sistema urbano di videosorveglianza, sviluppato in sinergia con Prefettura e Forze dell’Ordine.

La mappatura dei punti critici è già stata completata: si tratta di aree centrali, snodi di passaggio e zone sensibili che, progressivamente, saranno coperte da nuovi “occhi elettronici”. Tra questi rientra anche il vialetto del terminal, uno dei punti più frequentati e strategici della città.

La videosorveglianza non viene presentata come soluzione unica, ma come uno degli strumenti più efficaci di prevenzione, deterrenza e tutela della cittadinanza, integrato in una più ampia strategia di sicurezza urbana.

Le risorse: 131.000 euro dal Ministero dell’Interno + 58.000 euro del Comune

Termoli risulta destinataria di 131.000 euro nell’ambito del bando del Ministero dell’Interno dedicato alla sicurezza urbana (graduatoria definitiva 2024, posizione n. 134).

A questa cifra l’Amministrazione aggiunge 58.000 euro di cofinanziamento comunale, per un totale che consentirà l’installazione di 40 nuove telecamere distribuite nei punti più sensibili della città.

Illuminazione pubblica: 760.000 euro per l’efficientamento energetico

Parallelamente, grazie ai fondi destinati all’efficientamento energetico nell’ambito della strategia urbana, sono stati programmati 760.000 euro per il biennio 2026-2027.

Queste risorse permetteranno di intervenire sull’illuminazione pubblica in diverse strade, sia centrali che periferiche, con l’obiettivo di: aumentare la sicurezza percepita e reale; ridurre i consumi energetici; migliorare la qualità della luce e la vivibilità degli spazi urbani.

Gli interventi partiranno nel 2026 e rappresentano un tassello fondamentale della trasformazione urbana in corso.

Una strategia unica: sicurezza, prevenzione, qualità urbana

L’Amministrazione punta a un modello di città più sicura, più illuminata e più controllata, senza mai perdere di vista l’equilibrio tra tecnologia, prevenzione e presenza istituzionale.

La combinazione tra videosorveglianza potenziata e illuminazione rinnovata crea un sistema integrato che rafforza la tutela dei cittadini e rende più efficiente la gestione degli spazi pubblici.

EB