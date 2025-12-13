Sindaco Balice e maggioranza: «Piena solidarietà e sostegno al presidente»

TERMOLI. Numerosi politici e rappresentanti istituzionali hanno voluto esprimere la loro vicinanza e solidarietà a Francesco Roberti, presidente della Regione Molise, dopo la vicenda giudiziaria che lo coinvolge. Dai messaggi traspare fiducia nella magistratura, stima personale e inviti a proseguire a testa alta, confermando il sostegno umano e politico al governatore.

Il sindaco Nicola Balice e l’intera maggioranza di centrodestra al Comune di Termoli intendono esprimere pieno sostegno al Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, a seguito delle vicende giudiziarie delle ultime ore.

«Esprimiamo come maggioranza consiliare al Comune di Termoli piena solidarietà e totale vicinanza al Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, in questo momento delicato.

Confidiamo nel lavoro della magistratura e siamo certi che il Presidente Roberti saprà affrontare anche questa fase con serenità e senso delle istituzioni, continuando a svolgere il proprio ruolo istituzionale così come ha sempre fatto e nell’interesse esclusivo della comunità molisana.

A lui va il nostro sostegno incondizionato».