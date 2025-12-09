Slitta a gennaio lo sciopero del trasporto urbano

TERMOLI. Sciopero Gtm il 9 gennaio: «Dignità per chi garantisce ogni giorno la mobilità di Termoli».

La Uil Trasporti Molise annuncia che lo sciopero dei lavoratori di Gtm Srl, inizialmente programmato nelle scorse settimane, è stato riprogrammato al 9 gennaio 2026, dalle 8:59 alle 12:59, a seguito dell’applicazione del principio di rarefazione oggettiva imposto dalla Commissione di Garanzia sugli scioperi. Una nuova data, dunque, ma una protesta che resta identica nella sua urgenza: il blocco totale della trattativa per il contratto integrativo, fermo da oltre diciotto mesi nonostante i ripetuti tentativi del sindacato di trovare una soluzione condivisa. Proposte, aperture, mediazioni: tutto si è arenato davanti all’assenza di risposte concrete.

I lavoratori di Gtm Srl — la società che gestisce il trasporto pubblico urbano a Termoli — continuano intanto a garantire un servizio essenziale con mezzi spesso datati, turni complessi e condizioni operative difficili. Lo fanno con professionalità, assicurando ogni giorno la mobilità della città. È proprio per questo, sottolinea la Uil Trasporti, che la loro richiesta di diritti, tutele e riconoscimento non può più essere rimandata né ignorata.

Il giorno dello sciopero, dalle 10 alle 12, è previsto un presidio in Piazza Garibaldi, aperto non solo ai dipendenti ma a chiunque voglia manifestare solidarietà e sostenere una vertenza che riguarda l’intera comunità. Perché quando si parla di trasporto pubblico, si parla di qualità della vita, di sicurezza, di continuità del servizio, di rispetto per chi lo garantisce.

In un momento così delicato, il sindacato chiama a raccolta la cittadinanza termolese: non restare indifferenti significa riconoscere la dignità di chi ogni giorno tiene in movimento la città, spesso senza il giusto riconoscimento economico e normativo. Per i promotori, il 9 gennaio sarà una giornata decisiva per far sentire una voce che chiede solo ciò che è dovuto.

