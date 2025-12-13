Solidarietà a Francesco Roberti: la vicinanza degli esponenti politici e delle istituzioni

TERMOLI. In queste ore, numerosi esponenti politici e rappresentanti istituzionali hanno voluto esprimere la loro vicinanza e solidarietà a Francesco Roberti, presidente della Regione Molise, in seguito alla vicenda giudiziaria che lo coinvolge.

L’onorevole Aldo Patriciello

«Francesco Roberti ha sempre dimostrato nella sua vita, sia come professionista che come politico, di essere una persona estremamente scrupolosa e attenta. Sono fermamente convinto che saprà dimostrare la sua totale estraneità ai fatti contestatigli nelle sedi opportune.

Vada avanti a testa alta, mantenendo quella correttezza e quella trasparenza che da sempre lo contraddistinguono».

Assessore Michele Iorio

«Desidero esprimere la mia totale solidarietà, sul piano umano e – in qualità di capogruppo di FDI – anche sul piano politico, al Presidente della Regione per la vicenda giudiziaria che lo riguarda in queste ore.

Ho sempre nutrito la massima fiducia nel lavoro della magistratura e sono certo che, anche questa volta, farà piena chiarezza sui fatti.

A Francesco Roberti rinnovo la mia stima e il mio pieno sostegno. Un solo consiglio: continuare a camminare a testa alta».

Nico Balice, sindaco di Termoli

«Fiducia nel lavoro della magistratura, rinnovo la mia personale vicinanza al mio amico Francesco Roberti, al mio sindaco Francesco e al mio Presidente di Regione!!!…Avanti a testa alta, pensa al tuo Molise come fai ogni giorno, con la determinazione, la passione e l’onestà che ti contraddistingue in ogni cosa che fai!». Il segretario cittadino di Forza Italia Termoli, Vincenzo Sabella, e l’intero coordinamento esprimono grande solidarietà e piena fiducia al Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti. «Conosciamo – ha detto Vincenzo Sabella – da anni la tua grande onestà e la tua ferma integrità morale. Siamo certi che la collaborazione e il rispetto che sin da subito hai dichiarato verso la magistratura porteranno nel breve tempo a chiarire ogni aspetto di questa vicenda. Nel frattempo, ti invitiamo a continuare a lavorare con la tua solita tenacia e la tua determinazione per affrontare e risolvere i problemi della collettività. La tua generosità innata e il cuore grande prevarranno su tutto».

Il sindaco Nico Balice e l’intera maggioranza di centrodestra al Comune di Termoli intendono esprimere pieno sostegno al presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, a seguito delle vicende giudiziarie delle ultime ore.

«Esprimiamo come maggioranza consiliare al Comune di Termoli piena solidarietà e totale vicinanza al presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, in questo momento delicato.

Confidiamo nel lavoro della magistratura e siamo certi che il Presidente Roberti saprà affrontare anche questa fase con serenità e senso delle istituzioni, continuando a svolgere il proprio ruolo istituzionale così come ha sempre fatto e nell’interesse esclusivo della comunità molisana.

A lui va il nostro sostegno incondizionato».