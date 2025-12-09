Stelle di Natale, nel basso Molise l’Ail ne consegna 2.500

TERMOLI. L’edizione 2025 delle Stelle di Natale Ail consegna alla città un risultato che va oltre ogni previsione: mille stelle distribuite tra il gazebo di Piazza Monumento e le scuole del territorio, un numero già imponente che diventa 2.500 grazie all’adesione compatta e generosa degli istituti scolastici del Basso Molise, trasformando la campagna in un vero movimento collettivo di solidarietà. Una presenza dal 5 dicembre a ieri, dove prima delle 12 erano state consegnate tutte le Stelle di Natale disponibili.

In un anno in cui l’Ail torna nelle piazze italiane con 17.000 volontari e 5.000 punti di raccolta, Termoli si distingue come una delle realtà più attive e partecipi, confermando una sensibilità che non è episodica ma radicata, fatta di comunità, educazione civica e responsabilità condivisa.

La presenza costante dei volontari in Piazza Monumento, il passaggio continuo di famiglie, studenti, insegnanti, cittadini di ogni età, ha reso la piazza un crocevia di gesti semplici ma decisivi: una stella acquistata, una parola scambiata, un grazie che vale un impegno rinnovato.

E poi le scuole, protagoniste assolute: dirigenti, docenti, personale e soprattutto gli studenti che hanno scelto di esserci, di capire, di partecipare, trasformando un’iniziativa nazionale in un laboratorio di solidarietà quotidiana. È da loro che arriva la spinta più forte, quella che porta Termoli e il Basso Molise a superare quota 2.500 stelle, un risultato che non è solo numerico ma culturale, perché educa al dono e alla cura dell’altro.

Le Stelle di Natale Ail, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunte alla 37ª edizione, continuano a sostenere la ricerca scientifica, l’assistenza ai pazienti ematologici, le cure domiciliari, le case alloggio, i servizi psicologici e sociali, il funzionamento dei centri di Ematologia e Trapianto.

Ma ogni numero, ogni progetto, ogni servizio parte da qui: da una piazza che si riempie, da una scuola che si mobilita, da una comunità che sceglie di esserci. Termoli lo ha fatto ancora una volta, con forza, con cuore, con quella capacità di unirsi che la distingue nei momenti che contano. E quest’anno, più che mai, la città ha dimostrato che una stella non illumina solo una casa: illumina un percorso, una cura, una speranza.

