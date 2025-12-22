Stop a botti, vetro e traffico nel centro per le feste

TERMOLI. Per le festività natalizie e di fine anno 2025, il Comune di Termoli ha disposto misure straordinarie per garantire la sicurezza in città. L’ordinanza prevede il divieto di accendere fuochi d’artificio, petardi e materiali esplodenti in Piazza Vittorio Veneto, nel Borgo Antico e lungo Corso Nazionale, compreso un raggio di 250 metri dalla piazza dell’evento “Capodanno in Piazza – Party ’90”. Le restrizioni saranno in vigore dal 24 al 28 dicembre 2025 e dal 31 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026.

Viene inoltre vietata la somministrazione di bevande in bottiglie o contenitori di vetro in tutti gli spazi pubblici, consentita solo all’interno dei locali autorizzati e sulle loro pertinenze esterne. È permesso invece l’uso di bicchieri in plastica o materiali infrangibili.

Durante il periodo festivo, Corso Umberto I sarà chiuso al traffico dalle 21:00 alle 03:00, nel tratto tra Piazza Garibaldi e Corso Nazionale, per garantire la sicurezza dei pedoni e consentire il passaggio dei mezzi di soccorso.

La vigilanza sarà affidata ai titolari dei locali e alla Polizia Locale, mentre le violazioni saranno sanzionate con multe da 500 a 5.000 euro, con possibilità di pagamento ridotto a 1.000 euro.