Termoli entra nel circuito dei “Borghi più belli d’Italia”

TERMOLI. La città di Termoli conquista un riconoscimento di prestigio nazionale: il borgo vecchio è stato ufficialmente inserito dall’associazione “I Borghi più belli d’Italia” tra i Borghi Ospite, titolo che premia la bellezza e l’identità dei centri storici italiani e che segna per la città adriatica l’avvio di un percorso di valorizzazione e promozione culturale e turistica.

La decisione, maturata dopo un’attenta valutazione dei parametri richiesti dall’associazione, conferma la qualità architettonica e paesaggistica del borgo antico, il suo skyline unico che si staglia sul mare e la capacità di custodire tradizioni e cultura rendendole al tempo stesso motore di sviluppo. Nei prossimi giorni saranno installati cartelli dedicati: agli ingressi delle mura storiche comparirà la scritta «Uno dei Borghi più belli d’Italia – Borgo Ospite», mentre più lontano dal centro saranno posizionati segnali direzionali con l’indicazione «Termoli Borgo Vecchio», a sottolineare la centralità del nucleo antico nella vita cittadina.

«Il titolo di Borgo Ospite – ha dichiarato il sindaco Nicola Balice – è un riconoscimento che attendevamo da tempo e che oggi ci consente di promuovere con maggiore forza il borgo vecchio, autentico simbolo della nostra città. Negli ultimi anni Termoli è stata apprezzata ovunque per la bellezza del suo skyline e per la ricchezza enogastronomica che la contraddistingue. Proprio pochi giorni fa ho avuto modo di parlarne a Radio Kiss Kiss, raccontando le nostre eccellenze e la nostra identità. Questo attestato di merito ci inserisce a pieno titolo nel circuito dei borghi più belli d’Italia e ci stimola a guardare al futuro con rinnovata fiducia».

La nomina di Borgo Ospite avrà durata biennale, rinnovabile nel tempo, fino a quando altri comuni molisani non avanzeranno richiesta di adesione. Per Termoli si tratta dunque di un punto di partenza, un’occasione per migliorare le politiche dedicate all’ospitalità e per rafforzare la rete nazionale d’eccellenza che l’associazione promuove dal 2002, anno della sua nascita all’interno della Consulta del Turismo dell’ANCI. Oggi il circuito conta 360 Comuni, tutti accomunati dalla volontà di valorizzare il patrimonio di storia, arte, cultura e paesaggi dei piccoli centri italiani.

«Siamo profondamente orgogliosi – ha aggiunto il vicesindaco e assessore a Cultura e Turismo Michele Barile – di questo riconoscimento che inserisce Termoli tra i Borghi Ospite del prestigioso circuito nazionale. È un attestato che premia la bellezza, la storia e l’identità del nostro borgo antico, custode di tradizioni, arte e cultura che rappresentano il cuore pulsante della comunità. Non è un punto di arrivo, ma uno stimolo ulteriore a valorizzare e promuovere il nostro patrimonio storico e paesaggistico, attirando visitatori, sostenendo il turismo e rafforzando il senso di appartenenza dei cittadini».

Il titolo di Borgo Ospite, oltre a rappresentare un marchio di qualità, diventa per Termoli una leva strategica: rafforza l’immagine della città a livello nazionale, favorisce nuove opportunità di sviluppo turistico e culturale e consolida il legame tra comunità e territorio. Il borgo vecchio, con le sue mura, i vicoli, le piazze e il Castello Svevo che domina il mare, si conferma così non solo custode della memoria storica, ma anche interprete del futuro di Termoli, capace di coniugare tradizione e innovazione in un percorso di crescita condivisa.

EB