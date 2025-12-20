Termoli Hospitality Upgrade, formare gli operatore per una migliore accoglienza “internazionale”

TERMOLI. Sinergie per migliorare l’accoglienza turistica: questo è l’obiettivo del progetto “English for Tourism Excellence – Termoli Hospitality Upgrade”, che punta a incrementare le competenze linguistiche degli operatori di front-line; migliorare la qualità dell’esperienza del turista internazionale; rafforzare l’immagine del brand territoriale Termoli; favorire l’allineamento degli standard comunicativi nel settore ricettivo

Obiettivi strategici condivisi dall’Amministrazione comunale, in tema di valorizzazione e promozione turistica del territorio.

Per questo, è stata accolta la proposta che mira a consolidare la crescita dei flussi internazionali.

Confcommercio Molise propone un percorso formativo dedicato a strutture ricettive, ristorazione e stabilimenti balneari, «English for Tourism Excellence – Termoli Hospitality Upgrade», e in via Sannitica lo si accoglie come un tassello strategico, quasi un segnale: il turismo non può più essere lasciato all’improvvisazione, serve professionalità, serve un linguaggio comune, serve la capacità di parlare al mondo.

La Giunta riconosce che l’immagine della città passa anche da chi lavora in prima linea, da chi accoglie, da chi spiega, da chi risponde alle domande dei visitatori stranieri.

Termoli vuole competere, vuole crescere, vuole smettere di essere solo una meta estiva e diventare un territorio capace di offrire standard riconoscibili. Con strumenti adeguati si agisce meglio in un contesto in cui il turismo internazionale non è più un’eccezione ma una componente strutturale, la formazione diventa un atto politico prima ancora che amministrativo, costruendo un’identità turistica credibile, moderna, capace di parlare più lingue e di farlo con competenza.

Termoli, insomma, prova a fare un salto di qualità partendo dalle persone che ogni giorno la rappresentano.

EB