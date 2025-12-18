Termoli–Isole Tremiti: il nuovo orario invernale 2026

TERMOLI-ISOLE TREMITI. La Capitaneria di porto di Termoli ha reso noto il calendario dei collegamenti marittimi tra Termoli e le Isole Tremiti per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2026. Il servizio, gestito dalla società Navigazione Libera del Golfo S.r.l., interesserà sia il trasporto passeggeri sia quello di veicoli e merci, con l’unità Hsc Santa Lucia.

Gli accosti saranno regolamentati per garantire la sicurezza della navigazione, la tutela dei passeggeri, delle merci e dell’ambiente marino, in particolare nell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti. Le banchine degli approdi di San Domino e San Nicola potranno ospitare una sola unità alla volta, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco.

Eventuali accosti straordinari o ritardi dovranno essere comunicati preventivamente all’Autorità Marittima, anche tramite VHF in caso di urgenza. L’Ordinanza n. 054/2025, relativa agli orari precedenti, è abrogata.

Orari di partenza e arrivo Termoli – Isole Tremiti (HSC Santa Lucia)

Lunedì : Termoli 9– San Domino 10:15

: Termoli 9– San Domino 10:15 Martedì : Termoli 9 – San Nicola 10:15

: Termoli 9 – San Nicola 10:15 Mercoledì : Termoli 9 – San Domino 10:15

: Termoli 9 – San Domino 10:15 Giovedì : Termoli 9– San Nicola 10:15

: Termoli 9– San Nicola 10:15 Venerdì : Termoli 8: – San Domino 09:15 / Termoli 11:10 – San Domino 12:25 (corsa merci pericolose) / Termoli 15:15 – San Domino 16:30

: Termoli 8: – San Domino 09:15 / Termoli 11:10 – San Domino 12:25 (corsa merci pericolose) / Termoli 15:15 – San Domino 16:30 Sabato : Termoli 8 – San Domino 9:15 / Termoli 15:15 – San Domino 16:30

: Termoli 8 – San Domino 9:15 / Termoli 15:15 – San Domino 16:30 Domenica: Termoli 9– San Domino 10:15

Orari di partenza e arrivo Isole Tremiti – Termoli (HSC Santa Lucia)

Lunedì : San Domino 15 – Termoli 16:15

: San Domino 15 – Termoli 16:15 Martedì : San Nicola 15 – Termoli 16:15

: San Nicola 15 – Termoli 16:15 Mercoledì : San Domino 15 – Termoli 16:15

: San Domino 15 – Termoli 16:15 Giovedì : San Nicola 15 – Termoli 16:15

: San Nicola 15 – Termoli 16:15 Venerdì : San Domino 9:35 – Termoli 10:50 / San Domino 13:40 – Termoli 14:55 (corsa merci pericolose) / San Domino 16:45 – Termoli 18

: San Domino 9:35 – Termoli 10:50 / San Domino 13:40 – Termoli 14:55 (corsa merci pericolose) / San Domino 16:45 – Termoli 18 Sabato : San Domino 9:35 – Termoli 10:50 / San Domino 16:45 – Termoli 18

: San Domino 9:35 – Termoli 10:50 / San Domino 16:45 – Termoli 18 Domenica: San Domino 16:45 – Termoli 18

Tutte le informazioni e aggiornamenti saranno disponibili sul sito ufficiale della Capitaneria di porto di Termoli, nella sezione “Ordinanze” (www.guardiacostiera.gov.it).