Termoli, nominati i membri del Comitato Mensa 2025/26

TERMOLI. È stato ufficialmente composto il Comitato Mensa per l’anno scolastico 2025/26 della città di Termoli, sulla base delle nomine dei rappresentanti degli Istituti Comprensivi, della Scuola dell’Infanzia Comunale e degli Asili Nido comunali. La decisione segue la Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 29 aprile 2025, che approva il Regolamento per il Servizio di Refezione Scolastica.

Il Comitato Mensa, previsto dall’art.15 del regolamento, è presieduto dall’Assessore delegato all’Istruzione e Formazione, Mariella Vaino, e comprende:

Tre rappresentanti del Consiglio Comunale : Salvatore Di Brino e Giuseppe Spezzano (maggioranza) e Silvio Mario Orlando (minoranza)

: Salvatore Di Brino e Giuseppe Spezzano (maggioranza) e Silvio Mario Orlando (minoranza) Dirigente del Settore V Assistenza alla Persona e responsabile dell’Ufficio Istruzione-Refezione Scolastica : Dottor Marcello Vecchiarelli

: Dottor Marcello Vecchiarelli Istruttore amministrativo dell’Ufficio Istruzione-Refezione Scolastica : Dottoressa Gina D’Ascenzo

: Dottoressa Gina D’Ascenzo Personale tecnico Asrem: Dottor Antonio Pesaturo o suo delegato

Rappresentanti dei tre Istituti Comprensivi

Istituto Comprensivo “Bernacchia – Schweitzer” : Professoressa Rosanna Scrascia

: Professoressa Rosanna Scrascia Istituto Comprensivo “Achille Pace – Giovanni Paolo II” : Professoressa Marina Crema

: Professoressa Marina Crema Istituto Comprensivo “Brigida – Cuoco”: Professor Francesco Paolo Marra

Rappresentanti dei genitori e docenti

Istituto Comprensivo “Bernacchia – Schweitzer”

Docente: Grippa Flaviana

Genitore: Suriano Laura

Supplente docente: Balice Maria Grazia

Supplente genitore: Staropoli Cinzia

Istituto Comprensivo “Achille Pace – Giovanni Paolo II”

Docente: Capitanio Lucia

Genitore: De Lerma Di Celenza Di Castelmezzano Maria

Supplente genitore: Speranza Antonella

Istituto Comprensivo “Brigida – Cuoco”

Docente: Vecchione Valentina

Genitore: Michno Jadwiga Joanna

Supplente docente: Romaniello Antonietta Michela

Supplente genitore: Rucci Vincenzo

Rappresentanti della Scuola dell’Infanzia Comunale

Coordinatrice pedagogica: Dottoressa Primiana Iannacone

Docente: Sciarretta M. Teresa

Genitore: Santoianni Celeste

Supplente docente: Mancini Maria Adele

Supplente genitore: Gianquitto Livia

Rappresentanti degli Asili Nido Comunali (Via Volturno, Difesa Grande, Montecarlo)

Coordinatrice pedagogica: Dott.ssa M. Gabriella Sabato

Docente: Corso Emanuela

Genitore: Cucaro Tiziana

Supplente docente: De Socio Lucia

Supplente genitore: Ludovico Chiara

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.5 della legge 241/90, è la Dr.ssa Gina D’Ascenzo. La determinazione è stata resa immediatamente esecutiva, non comportando alcun impegno di spesa.