Termoli, nominati i membri del Comitato Mensa 2025/26

TERMOLI. È stato ufficialmente composto il Comitato Mensa per l’anno scolastico 2025/26 della città di Termoli, sulla base delle nomine dei rappresentanti degli Istituti Comprensivi, della Scuola dell’Infanzia Comunale e degli Asili Nido comunali. La decisione segue la Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 29 aprile 2025, che approva il Regolamento per il Servizio di Refezione Scolastica.
Il Comitato Mensa, previsto dall’art.15 del regolamento, è presieduto dall’Assessore delegato all’Istruzione e Formazione, Mariella Vaino, e comprende:
- Tre rappresentanti del Consiglio Comunale: Salvatore Di Brino e Giuseppe Spezzano (maggioranza) e Silvio Mario Orlando (minoranza)
- Dirigente del Settore V Assistenza alla Persona e responsabile dell’Ufficio Istruzione-Refezione Scolastica: Dottor Marcello Vecchiarelli
- Istruttore amministrativo dell’Ufficio Istruzione-Refezione Scolastica: Dottoressa Gina D’Ascenzo
- Personale tecnico Asrem: Dottor Antonio Pesaturo o suo delegato
Rappresentanti dei tre Istituti Comprensivi
- Istituto Comprensivo “Bernacchia – Schweitzer”: Professoressa Rosanna Scrascia
- Istituto Comprensivo “Achille Pace – Giovanni Paolo II”: Professoressa Marina Crema
- Istituto Comprensivo “Brigida – Cuoco”: Professor Francesco Paolo Marra
Rappresentanti dei genitori e docenti
Istituto Comprensivo “Bernacchia – Schweitzer”
- Docente: Grippa Flaviana
- Genitore: Suriano Laura
- Supplente docente: Balice Maria Grazia
- Supplente genitore: Staropoli Cinzia
Istituto Comprensivo “Achille Pace – Giovanni Paolo II”
- Docente: Capitanio Lucia
- Genitore: De Lerma Di Celenza Di Castelmezzano Maria
- Supplente genitore: Speranza Antonella
Istituto Comprensivo “Brigida – Cuoco”
- Docente: Vecchione Valentina
- Genitore: Michno Jadwiga Joanna
- Supplente docente: Romaniello Antonietta Michela
- Supplente genitore: Rucci Vincenzo
Rappresentanti della Scuola dell’Infanzia Comunale
- Coordinatrice pedagogica: Dottoressa Primiana Iannacone
- Docente: Sciarretta M. Teresa
- Genitore: Santoianni Celeste
- Supplente docente: Mancini Maria Adele
- Supplente genitore: Gianquitto Livia
Rappresentanti degli Asili Nido Comunali (Via Volturno, Difesa Grande, Montecarlo)
- Coordinatrice pedagogica: Dott.ssa M. Gabriella Sabato
- Docente: Corso Emanuela
- Genitore: Cucaro Tiziana
- Supplente docente: De Socio Lucia
- Supplente genitore: Ludovico Chiara
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.5 della legge 241/90, è la Dr.ssa Gina D’Ascenzo. La determinazione è stata resa immediatamente esecutiva, non comportando alcun impegno di spesa.