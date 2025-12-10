Termoli pronta a festeggiare il Capodanno con il “Notti Selvagge Party ’90”

TERMOLI. Martedì 31 dicembre, a partire dalle 22, piazza Monumento si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per il Capodanno “Notti Selvagge Party ’90”, una serata dedicata alla musica, al divertimento e all’energia degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000.

“È un appuntamento che si è consolidato negli anni e che richiama persone da Termoli, da tutto il Molise e anche da fuori regione – ha commentato il vicesindaco e assessore a Cultura e Turismo, Michele Barile –. Anche quest’anno sarà una notte ricca di sorprese, entusiasmo e momenti da vivere fino alle prime luci dell’alba”.

A condurre la serata saranno Andrea Desiato e Roberto Di Blasio, mentre il DJ resident Alex Di Sale animerà il pubblico con una selezione musicale revival e commerciale. Sul palco si esibirà anche il performer Rocco Ramos con il team di Notti Animation, pronti a coinvolgere tutti i presenti fino allo scoccare della mezzanotte.

Ospite speciale della serata sarà la DJ Giada Brincè, protagonista dei migliori club nazionali, che porterà a Termoli un set esplosivo e pieno di energia.

L’evento è gratuito e l’amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a partecipare per festeggiare insieme il nuovo anno in un clima di allegria e condivisione.

Per una notte, Termoli diventerà la capitale del divertimento.

AZ