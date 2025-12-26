Termoli si prepara all’arrivo della Fiamma Olimpica: viabilità modificata il 1° gennaio

TERMOLI. Com’è noto, Termoli inaugura il 2026 con un evento dal forte valore simbolico: il passaggio della Fiamma Olimpica Milano–Cortina 2026, attesa in città il 1° gennaio lungo un percorso che attraverserà il cuore del centro urbano.

Per garantire sicurezza, ordine e piena fruibilità dell’iniziativa, il Comando della Polizia Municipale ha emanato l’ordinanza n. 429 del 24 dicembre 2025, che introduce una serie di misure temporanee su traffico e sosta.

La staffetta dei tedofori partirà da piazza Vittorio Veneto, percorrerà corso Nazionale, via Roma, via Federico II di Svevia, risalirà verso vico VI Duomo, attraverserà piazza Duomo, per poi rientrare lungo lo stesso tracciato fino al punto di partenza. Un itinerario scelto dal Settore Cultura, Turismo e Sport e validato nel tavolo tecnico del 15 dicembre in Prefettura, dove il Prefetto ha invitato il Comune a predisporre tutte le misure di safety e security: personale qualificato, presidi antincendio, assistenza sanitaria e coordinamento con le Forze dell’Ordine.

Per consentire lo svolgimento dell’evento, dalle 12 alle 19del 1° gennaio scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata in due tratti strategici: via Roma (tra corso F.lli Brigida e piazza Sant’Antonio) e via Federico II di Svevia (tra via Roma e vico VI Duomo).

La circolazione sarà temporaneamente sospesa lungo tutto il percorso al passaggio della Fiamma, con eccezione dei mezzi di emergenza, soccorso e delle forze di polizia. Il responsabile di turno potrà inoltre disporre ulteriori deviazioni qualora necessarie per tutelare residenti e pubblico.

L’ordinanza ricorda che la violazione delle prescrizioni comporta le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal Codice Penale.

La macchina organizzativa è già in movimento: il settore Lavori Pubblici predisporrà transenne e segnaletica, mentre l’ordinanza è stata trasmessa agli uffici comunali competenti e a tutte le Forze di Polizia. Termoli si prepara così ad accogliere un appuntamento che porterà in città centinaia di appassionati e un frammento dello spirito olimpico.

EB