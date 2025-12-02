Tonino Santoro guida la Lega navale italiana alle Isole Tremiti

ISOLE TREMITI. Le Isole Tremiti hanno un nuovo punto di riferimento per le attività nautiche e culturali: Tonino Santoro è stato nominato delegato della Lega Navale Italiana per il territorio. La nomina, ufficializzata dal direttore generale Marco Predieri, arriva dopo un’attenta valutazione delle proposte presentate e segna un momento importante per la comunità locale.

Santoro ha commentato la nomina con entusiasmo, sottolineando il valore della squadra che lo accompagnerà: “È un risultato significativo per le Tremiti. Lavoreremo insieme a un gruppo di amici motivati, pronti a promuovere le isole sotto il profilo professionale e culturale. Ringrazio il presidente Donato Marzano, il delegato regionale Marcello Zaetta e l’intera governance della Lega Navale Italiana per aver accolto la nostra richiesta”.

Il delegato ha voluto anche fare chiarezza su alcune comunicazioni precedenti: “Mi dispiace per un’informazione diffusa in passato, poi subito smentita dai vertici della LNI”.

Tra i fattori che hanno contribuito alla scelta della Lega Navale figurano le iniziative già programmate sul territorio e la disponibilità di una sede operativa durante la stagione estiva. Santoro ha annunciato che, all’inizio del prossimo anno, verranno presentate tutte le attività previste per la nuova delegazione.

Con questa nomina si conclude una vicenda che aveva generato dibattiti e polemiche nei mesi scorsi. Ora, sottolinea Santoro, è tempo di guardare avanti e lavorare per valorizzare appieno le Tremiti.

