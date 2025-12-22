lunedì 22 Dicembre 2025
Torna a riunirsi il Consiglio regionale

  • Redazione
  • Attualità

CAMPOBASSO. Il presidente Quintino Pallante ha convocato per oggi, lunedì 22 dicembre, con inizio dei lavori alle ore 15.30, la prossima seduta del Consiglio regionale del Molise.

All’ordine del giorno figurano i seguenti punti:

  • la proposta di legge regionale n. 88, di iniziativa della Giunta regionale, relativa al Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2023;
  • la DGR n. 482/2025, concernente il Rendiconto consolidato della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2023, approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 23 dicembre 2024, per la conferma;
  • la DGR n. 483/2025, relativa al Bilancio consolidato della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2023, approvato con deliberazione consiliare n. 73 del 23 dicembre 2024, per la conferma;
  • la proposta di legge regionale n. 72, di iniziativa della Giunta regionale, concernente il Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2024;
  • la DGR n. 377/2025, relativa al Rendiconto consolidato della Regione Molise per l’esercizio 2024;
  • la DGR n. 388/2025, concernente il Bilancio consolidato della Regione Molise per l’esercizio 2024;
  • la proposta di legge regionale n. 87, di iniziativa della Giunta regionale, relativa all’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Molise per l’anno 2026.