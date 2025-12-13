Trasporti, il Molise accelera: nuovi collegamenti e ripristino della tratta verso Roma-Napoli

TERMOLI. Trasporti, il Molise accelera: nuovi collegamenti e ripristino della tratta Bojano–Roma/Napoli dal 19 gennaio 2026

Campobasso, Isernia e Cassino avranno corse aggiuntive già nel periodo delle Festività, mentre dal 19 gennaio 2026 scatterà il ripristino della tratta ferroviaria da Bojano verso Roma e Napoli: un vero spartiacque, che segna l’avvio di una mini rivoluzione per la mobilità regionale. È quanto emerso ieri, 12 dicembre, dalla seconda riunione della Consulta regionale del Consumo e dell’Utenza sul Trasporto pubblico locale, organismo istituito a marzo 2025 e già riunitosi una prima volta a fine luglio. Attorno al tavolo, le associazioni dei consumatori, l’Università del Molise, l’Anci Molise e, per la Regione, il Presidente Francesco Roberti, il sottosegretario ai Trasporti Vincenzo Niro e la dirigente del servizio Dina Verrecchia. Per Trenitalia era presente il Direttore Regionale Campania e Molise Luca Zuccalà, che ha illustrato lo stato dei lavori e confermato l’arrivo di dieci nuovi treni elettrici monopiano di ultima generazione, più performanti, confortevoli e sostenibili. Alcune corse saranno rimodulate per rispondere meglio alle esigenze dei passeggeri. Niro ha annunciato l’impegno a intercettare l’Alta velocità sia su Cassino sia su Afragola e a migliorare le fasce orarie sulla tratta da e per Benevento, sottolineando inoltre le novità sul fronte sicurezza, vigilanza e bigliettazione integrata, con l’introduzione del sistema rapido TAP&TAP tramite carta contactless. Riduzione dei tempi di percorrenza e tariffe più vantaggiose sono gli obiettivi condivisi con Trenitalia. Resta aperta la criticità della stazione di Campobasso, ancora lontana dalla riapertura: il sottosegretario ha assicurato massimo impegno per accelerare i tempi e ridurre i disagi. La riunione si è svolta in un clima di confronto diretto e costruttivo, con i partecipanti che hanno apprezzato la formula di concertazione adottata dalla Consulta, chiamata a diventare punto di riferimento stabile per la definizione delle strategie di mobilità in Molise.

EB