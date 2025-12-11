Tribunale di Larino: la quinta commissione del Csm propone il giudice Daniele Colucci come presidente

LARINO. Si va componendo il quadro dei vertici dei Tribunali in Molise. Dopo la nomina del Csm per Margiolina Mastronardi alla presidenza del palazzo di giustizia di Isernia, c’è da colmare il vuoto del Tribunale di Larino, che ha visto il presidente uscente, Michele Russo, trasferirsi a Benevento.
Ebbene, stamani, la quinta commissione del Consiglio superiore della Magistratura, ha proposto il giudice Daniele Colucci, attualmente alla Corte d’Appello di Napoli e già magistrato nel presidio frentano, quale nuovo presidente. Ora toccherà al plenum l’investitura finale.
EB