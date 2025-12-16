Turismo, Cofelice: «4 milioni di euro per rilanciare il Molise»

CAMPOBASSO. “Il potenziamento del comparto turistico è sempre più centrale nell’azione politica regionale”. Con queste parole il Consigliere Regionale Fabio Cofelice, Delegato a Turismo e Cultura, ha commentato con soddisfazione l’approvazione in Consiglio Regionale della misura che riprogramma i Fondi FSC per circa 8 milioni di euro, di cui 4.011.812,46 euro destinati al settore turistico.

“Si tratta di un segnale chiaro dell’attenzione che questo Governo rivolge a un settore strategico per il Molise – ha spiegato Cofelice – Ringrazio i colleghi della Giunta e l’assessore Angelo Michele Iorio, che ha presentato l’emendamento alla proposta di Legge sull’Assestamento del bilancio di previsione 2025-2027. Questo intervento permetterà ora di realizzare azioni sempre più incisive e determinate, grazie al coinvolgimento diretto degli stakeholder, che giocano un ruolo fondamentale nella definizione degli obiettivi turistici, nella promozione del territorio e nella valorizzazione della sua identità storica e culturale”.

Cofelice ha sottolineato come la partecipazione degli operatori sia essenziale: “È fondamentale il loro contributo prima di introdurre qualsiasi iniziativa o progetto di offerta turistica di qualità, capace di fissare obiettivi a lungo termine. Da parte nostra continueremo sulla strada già tracciata per il potenziamento dell’intero comparto turistico, mantenendo un confronto costante con operatori, enti locali, associazioni e imprese”.

“Ogni giorno aggiungiamo un tassello alla programmazione condivisa, volta alla valorizzazione delle eccellenze culturali, ambientali ed enogastronomiche della regione – ha concluso il consigliere Cofelice – Insieme, come fatto finora, procediamo verso un nuovo modello di sviluppo che dia valore al Molise e che, attraverso il turismo, diventi una delle principali leve per la crescita economica della nostra regione”.