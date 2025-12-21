“Turismo e ospitalità”: nuove opportunità per le strutture ricettive molisane

CAMPOBASSO. Nelle scorse ore la Giunta Regionale del Molise ha approvato la scheda dell’intervento “Turismo e Ospitalità” relativa alle risorse FSC 2021-2027, dedicata al potenziamento della capacità competitiva delle imprese turistico‑ricettive. L’obiettivo è rafforzare la ricettività regionale, sia nelle aree montane sia in quelle costiere, elevando gli standard qualitativi dell’offerta e sostenendo la crescita delle imprese del settore.

«Un passo importante per la valorizzazione della ricettività turistica su tutto il territorio», ha commentato il Consigliere regionale delegato a Turismo e Cultura, Fabio Cofelice. «Dopo l’approvazione della scheda tecnica procederemo a completare l’iter previsto, così che il Molise possa dotarsi di un nuovo strumento capace di incidere in maniera concreta sull’offerta turistico‑ricettiva. Lavorare sull’ospitalità significa dare valore al territorio».

Cofelice ha sottolineato come la misura sia stata fortemente voluta per sostenere sia le imprese già attive sia quelle di nuova costituzione: «Siamo convinti che offrire opportunità di rilancio e sviluppo agli operatori della ricettività, così come a chi intende avviare un’attività di Bed & Breakfast, campeggio o strutture similari, rappresenti uno dei punti di partenza per fare turismo in modo competitivo. La qualità dell’accoglienza contribuirà allo sviluppo economico e sociale, valorizzando al tempo stesso l’identità della nostra regione».

L’attuazione dell’intervento è affidata a Sviluppo Italia Molise e prevede agevolazioni per Piccole e Medie Imprese esistenti e di nuova costituzione, con particolare riferimento alla micro‑ricettività (case e appartamenti per vacanze, affittacamere e B&B), al sistema del turismo rurale, ai campeggi, ai villaggi turistici, agli alloggi glamping e alle altre strutture ricettive all’aria aperta.

«I vantaggi per gli operatori dell’accoglienza saranno significativi – ha aggiunto Cofelice – così come per i turisti, che potranno contare su strutture e servizi di qualità. Ora non resta che continuare a lavorare per la crescita del turismo in Molise attraverso una strategia complessiva e una programmazione accurata, fissando passo dopo passo nuovi e ambiziosi traguardi».

