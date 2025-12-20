Tutela della costa adriatica: il Molise nel progetto Archaeosafe

TERMOLI. La Fondazione Turismo è Cultura Molise entra a far parte del progetto Archaeosafe, finanziato dal programma Interreg South Adriatic e guidato dall’Università del Salento. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare la protezione del patrimonio archeologico costiero e sottomarino dell’area adriatica meridionale, sempre più vulnerabile agli effetti dei cambiamenti climatici e ai rischi marini, come l’erosione delle coste e i fenomeni legati all’innalzamento del livello del mare.

“Per la Fondazione Turismo è Cultura Molise, Archaeosafe rappresenta un’ulteriore opportunità di crescita e confronto, dopo la positiva esperienza maturata con il progetto Blue Flag”, commenta il Presidente Paco Manes. “Lavoreremo insieme agli stakeholder locali e con il supporto di esperti per sviluppare un piano operativo volto a preservare la costa dall’erosione. Parallelamente, metteremo a punto una piattaforma digitale per raccogliere dati e fornire ai decisori politici uno strumento utile a valutare e pianificare gli interventi necessari.”

Il progetto vede la partecipazione di partner provenienti da Italia, Albania e Montenegro e punta a creare sistemi di monitoraggio avanzati e strumenti di gestione del rischio in grado di supportare interventi mirati di conservazione. Nell’area di intervento, infatti, la pressione climatica sta aumentando e mette a rischio siti archeologici di grande valore storico e culturale, con possibili ricadute sulle attività turistiche e sulla fruizione del territorio.

Nelle prossime settimane, la Fondazione avvierà un ciclo di incontri con gli stakeholder locali per analizzare le situazioni più rilevanti e predisporre una scheda di proposte operative, che sarà poi discussa durante il primo meeting internazionale del progetto.