Un anno di sanità in Molise: il report della Regione

TERMOLI. Nell’ambito della conferenza di fine anno, diffuso il crono-risultato mese per mese sulla sanità molisana.

Il 2025 si presenta come un anno di intensa attività per la sanità molisana. Dodici mesi contrassegnati da nuovi servizi, investimenti tecnologici, apertura di ambulatori, attività di prevenzione e screening, riorganizzazione del personale, telemedicina, digitalizzazione dei processi e progetti innovativi nella medicina di prossimità. Una programmazione che si dipana mese per mese, rivelando un quadro dinamico in cui l’ASReM lavora per ampliare l’offerta sanitaria, ridurre le liste di attesa, sostenere la prevenzione e rafforzare il rapporto tra ospedale e territorio.

GENNAIO: PERSONALE, SERVIZI E RIABILITAZIONE

Il nuovo anno si apre con oltre 600 procedure tra avvisi e concorsi per medici, sanitari e amministrativi, segnale di una strategia che punta a colmare il fabbisogno di personale. Dal 7 gennaio prende avvio, presso la sede di via Toscana a Campobasso, l’ambulatorio di fisioterapia territoriale per la rieducazione funzionale post-trauma e nelle patologie neurologiche, rivolto anche a disabilità transitorie con percorsi brevi e ad alto bacino di utenza.

A Termoli nasce NEÒS, spazio innovativo dedicato ai giovani presso il Centro di Salute Mentale, concepito come luogo di creatività e aggregazione. Continua parallelamente la campagna vaccinale con open day del Dipartimento di Prevenzione e viene potenziata la Camera Iperbarica di Larino, che chiude il 2024 con oltre 1.700 trattamenti. Si promuove inoltre il percorso di tutela del paziente qualora i tempi d’attesa non rispettino le prescrizioni.

FEBBRAIO: TUMOR BOARD, PREVENZIONE E SPORTELLI

Il mese vede i professionisti impegnati nei Tumor Board Molecolari, tavoli multidisciplinari dedicati alla profilazione genomica per la definizione di terapie oncologiche personalizzate. Parte un nuovo modello organizzativo per lo smaltimento delle liste d’attesa. La Cardiologia/UTIC del Cardarelli incontra la cittadinanza con incontri divulgativi su fibrillazione, ipertensione, cardiologia di genere e scompenso.

A Campobasso, presso la Neuropsichiatria Infantile, viene attivato lo sportello di ascolto psicosociale per minori e famiglie, mentre proseguono gli screening mammografici tramite mammografo mobile in tutto il territorio molisano.

MARZO: CONTATTO CON I CITTADINI, NUOVI AMBULATORI E SERVIZI

Parte lo sportello sociale per informazioni, orientamento e accesso ai servizi socio-sanitari. La Terapia Intensiva Neonatale del Cardarelli estende gli orari consentendo ai genitori una presenza maggiore. Nasce lo sportello URP per migliorare la relazione con l’utenza e vengono inaugurati nuovi ambulatori di medicina specialistica presso il Distretto di Termoli. Al Cardarelli viene anche inaugurata la nuova elisuperficie, tassello fondamentale per le emergenze-urgenze.

APRILE: MATERNITÀ, SCREENING E FSE

A Termoli debutta l’assistenza post-partum domiciliare, ponte tra ospedale e territorio per sostenere i neo-genitori. Si avviano percorsi di accoglienza per le donne in gravidanza per conoscere i reparti di Ostetricia, Ginecologia e Neonatologia del Cardarelli, in collaborazione con i Consultori. Proseguono le attività di screening per l’epatite C e vengono promossi incontri informativi sul Fascicolo Sanitario Elettronico.

MAGGIO: TUTELA DELLA DONNA, SERVIZI NUOVI E MONITORAGGI

Il Cardarelli ospita l’open day di Ostetricia, mentre il mese si tinge di rosa con screening cervicali nei consultori. Al San Timoteo di Termoli viene attivato il servizio di interruzione volontaria di gravidanza. Continuano i controlli sulla tubercolosi bovina e AGENAS certifica i progressi molisani nell’attuazione del DM 77 sulle Case di Comunità.

GIUGNO: PROGETTI ONCOLOGICI E SANITÀ DI PROSSIMITÀ

Al Veneziale di Isernia viene condiviso “CreiAmo legàmi”, progetto per pazienti oncologici. L’ASReM partecipa a “Campobasso Previene” e rafforza la collaborazione con l’Università del Molise. Firma con ANCI un accordo sulla medicina di popolazione per promuovere screening e prevenzione nelle comunità. Si insedia l’OIV per monitorare performance, trasparenza e controlli interni.

LUGLIO: ESTATE E PREVENZIONE

Con l’estate, l’Azienda diffonde vademecum contro le ondate di calore, attiva la Guardia Medica Turistica lungo la costa e sostituisce/installa nuove tecnologie nei presidi. Viene rinnovato il direttivo CARD Molise e continua il monitoraggio delle arbovirosi con attenzione al West Nile.

AGOSTO: LISTE D’ATTESA E TELEMEDICINA

Prosegue il lavoro sulle liste d’attesa. Focus sulle aree interne e sulla telemedicina in Basso Molise, segnale di una transizione verso modelli territoriali innovativi e digitalizzati.

SETTEMBRE: PERSONALE E TECNOLOGIA

ASReM e sindacati firmano accordi sull’articolazione dell’orario di lavoro e sulla riorganizzazione interna. Arrivano nuove risonanze magnetiche a Termoli e Isernia.

OTTOBRE: ALZHEIMER, DIGITALIZZAZIONE E OSPEDALE SICURO

Il Cardarelli valorizza il percorso diagnostico-terapeutico per l’Alzheimer. Il modello Molise su Case di Comunità e COT viene presentato ad Amsterdam. Parte la campagna vaccinale, mentre l’acquisto degli alimenti senza glutine passa dal cartaceo al digitale. Al San Timoteo viene piantato un leccio come simbolo di salute. Si celebrano i 25 anni del 118 con maxi-esercitazione. Avvio ai cantieri del progetto “Ospedale Sicuro” a Termoli con torri dissipative antisismiche. Sopralluogo a Trivento per il centro Cielo e Terra.

NOVEMBRE: ROBOTICA, AMBULATORI E PREVENZIONE

Al San Timoteo debutta l’ambulatorio stomie e riaprono quelli di cardiologia. A Campobasso nasce un ambulatorio infermieristico distrettuale. Installato il sistema di chirurgia robotica “Da Vinci Xi” al Cardarelli. Spazio alla prevenzione oncologica maschile e partecipazione al Forum Risk Management di Arezzo. L’ASReM ottiene il livello HIMSS EMRAM – Stage 3, attestazione del progresso digitale ospedaliero.

DICEMBRE: MUSICA, SCUOLA IN OSPEDALE E INNOVAZIONE

ASReM e Conservatorio Perosi firmano un protocollo che usa la musica come strumento terapeutico e di sensibilizzazione. Alla Pediatria del Cardarelli apre la sezione scolastica ospedaliera. Inaugurato ufficialmente il Robot Da Vinci alla presenza del prof. Giulianotti. Nei presìdi si svolgono celebrazioni natalizie con forze dell’ordine, club e associazioni.

UN ANNO INTERO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE

Per tutto il 2025 vengono nominati nuovi primari, promossi corsi, convegni e su sanità e prevenzione. Numerosi gli interventi innovativi e mini-invasivi, testimonianza di un sistema che investe sulla tecnologia e sulla qualità della chirurgia.

Red