TERMOLI. «Un grazie che vale un Natale intero».

In un tempo in cui la sanità fa sempre più notizia solo quando qualcosa non funziona, ci sono giorni in cui la realtà restituisce il contrario: professionalità, umanità, prontezza. Fortunatamente, questi episodi sono sempre più frequenti.

Ci scrive Michele B. «È ciò che abbiamo incontrato al Pronto Soccorso del San Timoteo di Termoli e nella Guardia Medica, e che oggi merita di essere raccontato senza riserve. Mia moglie è arrivata con una grave insufficienza respiratoria, uno di quei momenti in cui il mondo si restringe e tutto si misura in secondi.

Lì, in quell’istante sospeso, abbiamo trovato un’équipe che non ha esitato: abnegazione, competenza, gentilezza. La Guardia Medica è intervenuta con una rapidità che non si dimentica, aprendo la strada a un percorso che ha fatto la differenza. Al Pronto Soccorso, medici, infermieri e operatori hanno lavorato con una cura che non è solo tecnica, ma profondamente umana. Grazie a loro oggi possiamo dire che tutto è andato bene. Grazie a loro possiamo festeggiare il Santo Natale con il cuore più leggero. A tutti loro, a chi ha scelto di esserci anche quando gli altri festeggiano, va il nostro grazie più sincero e il nostro augurio di un Buon Natale.

Perché ci sono professionisti che, semplicemente facendo il loro lavoro, regalano alle famiglie qualcosa che non ha prezzo: la possibilità di tornare a casa insieme».

EB