Un viadotto tra le province di Campobasso e Isernia

CAMPOBASSO. Dopo quasi vent’anni di attesa, le comunità delle province di Campobasso e Isernia ritrovano oggi la piena funzionalità della SP59 grazie all’inaugurazione del nuovo viadotto, un’infrastruttura cruciale per il collegamento delle aree interne e per la vita quotidiana delle aziende agricole e delle famiglie del territorio.

Alla cerimonia ha partecipato il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, che ha ricordato come nel settembre 2021 il sindaco di Salcito, Giovanni Galli, gli segnalò la condizione di isolamento vissuta dal 2006, con il ponte interrotto e le imprese costrette a fronteggiare gravi difficoltà di approvvigionamento.

«Nonostante il periodo complesso segnato dall’emergenza Covid – ha sottolineato Roberti – in qualità di Presidente della Provincia di Campobasso abbiamo individuato le risorse necessarie, avviato la progettazione e realizzato il nuovo viadotto in soli quattro anni». L’opera restituisce ora continuità a un’arteria vitale, consentendo alle aziende avicole e alle famiglie di lavorare con serenità e senza ulteriori penalizzazioni.

Un risultato concreto, frutto dell’impegno condiviso e della volontà di rilanciare le comunità interne, che segna una svolta attesa e simbolica per l’intero Molise.

EB