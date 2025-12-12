«Una politica che non sa ascoltare i giovani ha fallito su tutto»

TERMOLI. Durante la manifestazione politica ‘Atreju’, alcuni studenti hanno protestato contro il sistema del semestre filtro per l’accesso alle Facoltà di Medicina, ritenuto fallimentare e dannoso. La protesta è stata respinta dal ministro dell’Università Anna Maria Bernini, che ha deriso i ragazzi citando una frase di Berlusconi.

A commentare l’accaduto è stato Vittorino Facciolla.

«Ministro ci ascolti? No, siete dei comunisti!

La modalità di reclutamento del semestre filtro per accedere alle Facoltà di Medicina è risultata fallimentare.

I dati parlano chiaro: le percentuali di promossi del primo appello del semestre filtro sono estremamente basse (22-23% in Chimica e Biologia, 10-15% in Fisica).

Ieri alcuni studenti hanno provato a far comprendere al ministro dell’Università Anna Maria Bernini quanto questo sistema sia dannoso, perché ora migliaia rischiano di perdere un intero semestre di studi, e lo hanno fatto con una protesta legittima durante la manifestazione politica dei partiti di destra ‘Atreju’.

Ed è lì che è emersa la parte peggiore della politica.

Il ministro Bernini ha zittito stizzita gli studenti citando una frase di Berlusconi: “siete i soliti comunisti“, invitando il pubblico ad applaudire e deridere i ragazzi.

Ma è davvero questa la politica che vogliono gli italiani? La politica che dovrebbe essere l’esercizio più alto della democrazia, dell’ascolto e della condivisione dei problemi, diventa, grazie a questo Governo, tifoseria da stadio ed eccitazione da ultras, vuota di contenuti e sorda a ogni richiamo o tentativo di costruire un bene collettivo.

Una politica che non sa ascoltare i giovani, che li deride e se ne infischia delle loro difficoltà, è una politica che ha già fallito su tutta la linea».