UniMol amplia l’offerta formativa: due nuovi Master sul welfare locale

CAMPOBASSO. Per l’anno accademico 2025/2026 l’Università degli Studi del Molise rafforza la propria proposta formativa nell’ambito del welfare locale, attivando due nuovi Master universitari, uno di I livello e uno di II livello, finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I due percorsi rispondono alle crescenti esigenze di qualificazione dei servizi sociali territoriali. Il Master di I livello è incentrato sul welfare territoriale e sui processi di accompagnamento sociale, mentre il Master di II livello approfondisce i temi della governance dei servizi sociali e dei sistemi integrati di intervento.

Per ciascun Master sono previste 50 borse di studio a copertura integrale, che permettono la frequenza gratuita dei corsi. Restano a carico degli iscritti esclusivamente la tassa regionale per il diritto allo studio pari a 140 euro e l’imposta di bollo di 16 euro.

I Master sono destinati a professionisti operanti negli Ambiti Territoriali Sociali e nei Comuni, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che svolgono funzioni dirigenziali, di coordinamento o di responsabilità all’interno del sistema integrato dei servizi sociali.

Il Master di I livello in “Gestione dei servizi sociali e innovazione del welfare territoriale” è rivolto a funzionari, coordinatori, operatori qualificati ed équipe multidisciplinari e ha l’obiettivo di rafforzare le competenze tecniche, operative e gestionali. Il percorso formativo affronta temi quali i LEPS e l’evoluzione normativa, la presa in carico integrata, la programmazione e gestione dei servizi, i sistemi di monitoraggio e valutazione, oltre ai processi di innovazione e digitalizzazione.

Il Master di II livello in “Pianificazione, programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio e valutazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali” è invece rivolto a dirigenti e figure apicali degli ATS e degli enti locali. Il corso sviluppa competenze avanzate per la governance del welfare territoriale, con approfondimenti su programmazione integrata, coordinamento della rete dei servizi, management pubblico, finanza armonizzata, valutazione dell’impatto, governance partecipativa e digital welfare.

La responsabilità scientifica dei due Master è affidata alla profesoressa Daniela Grignoli, presidente della filiera formativa dei corsi di laurea in Servizio Sociale del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi del Molise.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 17 dicembre 2025. Grazie alle borse di studio disponibili, si tratta di un’occasione di alta formazione particolarmente vantaggiosa per gli operatori del settore.

Per ulteriori informazioni e per consultare i bandi: www.unimol.it.

