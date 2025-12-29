lunedì 29 Dicembre 2025
Cerca

Varato il nuovo fondo da 18 milioni di euro per facilitare l’accesso al credito delle imprese molisane

  • Redazione
  • Attualità

TERMOLI. Un passo concreto per rafforzare il sistema produttivo molisano arriva dall’Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, che annuncia l’attivazione di un nuovo strumento finanziario da 18 milioni di euro destinato a migliorare l’accesso al credito delle imprese. L’iniziativa, resa possibile grazie alle risorse del Programma FESR Molise 2021–2027 e ai provvedimenti approvati dalla Giunta regionale, segna l’avvio di una fase operativa attesa dal mondo imprenditoriale.
Il fondo sarà gestito da FinMolise, individuata come soggetto attuatore dell’intervento. Alla finanziaria regionale è affidata la gestione delle risorse e la pubblicazione dei successivi avvisi che consentiranno alle imprese di accedere a prestiti dedicati allo sviluppo, alla crescita e al consolidamento delle attività produttive.
Con l’accordo finanziario appena siglato, la Regione mette in sicurezza le risorse per i prossimi mesi e apre la strada a una nuova stagione di misure a sostegno dell’economia locale. A partire dal 2026, la nuova politica di accesso al credito sarà pienamente operativa e si affiancherà agli altri strumenti già programmati per le piccole e medie imprese, inclusi i contributi a fondo perduto, delineando un quadro organico e integrato di supporto al tessuto produttivo.
«Esprimo grande soddisfazione – afferma l’assessore allo Sviluppo Economico Andrea Di Lucente – per un’attività complessa che, pur essendo stata affidata solo negli ultimi mesi, siamo riusciti a chiudere in tempi brevissimi. È un risultato importante che testimonia l’efficacia del lavoro svolto e l’attenzione concreta verso le esigenze delle imprese molisane».
Nei prossimi giorni saranno comunicati i massimali previsti per le diverse tipologie di imprese. L’intervento conferma la sinergia tra Assessorato e FinMolise, partnership che continua a rivelarsi strategica per la competitività e la crescita del Molise.

EB