Variazione urgente al bilancio: garantiti equilibri, cassa positiva e copertura degli impegni

TERMOLI. Un passaggio tecnico ma decisivo per la gestione finanziaria di fine anno. La Giunta comunale di Termoli, riunita il 27 novembre 2025 in modalità mista, ha approvato all’unanimità la variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2025/2027, ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del Testo unico degli enti locali. Una manovra necessaria per adeguare entrate e spese agli aggiornamenti intervenuti nel corso dell’esercizio e per garantire la piena operatività dell’ente in vista dell’ultimo mese dell’anno.

Le ragioni della variazione: norma, urgenza e aggiornamento dei flussi

Il provvedimento, illustrato nella proposta n. 304 dal dirigente del Settore Bilancio Pasquale Magnati, richiama in premessa la disciplina della contabilità armonizzata e gli obblighi previsti dai decreti legislativi 118/2011 e 126/2014, oltre ai precedenti atti fondamentali già approvati dal Consiglio: Dup, bilancio di previsione, PEG e rendiconto 2024.

La variazione si fonda su due presupposti principali:

la necessità urgente, “opportunamente motivata”, di adeguare le previsioni alla nuova situazione finanziaria; l’allineamento ai flussi di cassa aggiornati, in seguito al Piano dei flussi approvato in Giunta lo scorso febbraio e ritoccato con determina dirigenziale n. 1021 del 30 aprile.

Le cifre della manovra: quasi un milione nel 2025 e oltre 3,7 milioni nel 2026

La struttura della variazione – dettagliata negli allegati A/1, A/2, A/3 e A/4 – presenta i seguenti movimenti principali:

Maggiori entrate 2025 : € 843.750,53

: € 843.750,53 Minori spese 2025 : € 117.231,03

: € 117.231,03 Totale variazioni migliorative: € 960.981,56

A queste corrispondono esattamente, sul lato opposto del bilancio:

Maggiori spese 2025 : € 960.981,56

: € 960.981,56 Minori entrate 2025: € 0

Un equilibrio tra aumenti e diminuzioni, come richiesto dai principi contabili. Valori identici vengono replicati sugli anni successivi: 3.747.158,17 euro per il 2026 e 53.291,76 euro per il 2027, senza alcuna variazione in negativo.

La cassa, adeguata anch’essa, prevede:

Aumento della cassa in entrata : € 136.823,41

: € 136.823,41 Aumento della cassa in uscita: € 442.614,42

Fondo di riserva incrementato e cassa finale positiva

Una delle conseguenze più rilevanti della manovra è l’incremento del Fondo di riserva, aumentato di 83.254,06 euro, risorsa utile per imprevisti e aggiustamenti dell’ultima fase dell’anno.

Ancora più importante è la conferma del fondo di cassa finale positivo, elemento imprescindibile per la regolarità finanziaria dell’ente:

Cassa iniziale 2025 : € 19.338.797,60

: € 19.338.797,60 Entrate di cassa : € 101.768.234,36

: € 101.768.234,36 Uscite di cassa : € 108.731.144,36

: € 108.731.144,36 Cassa finale prevista: € 12.375.887,60

Una situazione che, numeri alla mano, rispetta totalmente gli equilibri previsti dal TUEL e garantisce un margine significativo di liquidità.

Applicato l’avanzo libero per i rinnovi contrattuali

Tra i punti più specifici, la Giunta certifica l’applicazione di avanzo libero – come consentito dall’art. 187, comma 2, lettera d) – per coprire spese non ricorrenti legate ai rinnovi contrattuali 2024 del personale.

Questo intervento consente di mantenere correttamente finanziate le voci di personale senza gravare ulteriormente sul bilancio 2025.

Verso la ratifica del Consiglio

Come previsto per tutte le variazioni d’urgenza, il provvedimento dovrà ora essere ratificato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre 2025. Contestualmente, l’atto è stato trasmesso all’Organo di revisione contabile per il relativo parere.

La Giunta ha inoltre disposto che il Piano esecutivo di gestione (Peg) sarà aggiornato con un successivo atto, recependo le variazioni ai singoli capitoli.

EB