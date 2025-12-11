Venerdì a Termoli conferita l’Onorificenza del Molise e della fierezza Sannita a Vittorio Feltri

TERMOLI. Un giorno speciale, per diversi profili, quello di domani, a Termoli. A Vittorio Feltri sarà conferita l’Onorificenza del Molise e della fierezza Sannita.

Uomo ad alta percentuale di fedeltà: giornalista di vasto sapere, scrittore, saggista, opinionista; Guardiese per vocazione e adozione. L’artistica pergamena sarà egli favorita dalla presidenza del Consiglio regionale del Molise, per mano del presidente Quintino Pallante, unitamente all’amministrazione termolese guidata dal sindaco Nico Balice e dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise.

La cerimonia avverrà nella sala consiliare del Comune di Termoli, in videoconferenza con Milano domattina, venerdì 12 dicembre prossimo alle ore 11, tra un festival di cultura, condivisioni e aggregazioni, per terminare con un brindisi di gioia e un tripudio di nuove speranze. Sarà l’occasione per presentare il suo ultimo libro dal titolo: «Chi non legge è perduto».

Red