TERMOLI. Alessandro Scalella compie 18 anni: «Oggi sei diventato maggiorenne, un traguardo importante nella vita di ogni persona. Da oggi hai la libertà di decidere con responsabilità ogni conseguenza che ne deriva.

Siamo certi che saprai affrontare tutto ciò che la vita ti porrà di fronte, gioie e sofferenze, amori e delusioni … ma tu devi andare avanti per la tua strada , sei cresciuto con valori sani e con gli stessi valori ti auguriamo di continuare questo stupendo viaggio che é la vita. Buon compleanno Alessandro da mamma, papà e Sara».