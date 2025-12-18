Angela Vernucci e Antonio Visconti hanno detto sì

GUGLIONESI. In una giornata piena di sole e di emozioni, Angela Vernucci e Antonio Visconti hanno unito le loro vite davanti a familiari, amici e persone care, suggellando un amore fatto di complicità, sorrisi e sogni condivisi.

Angela e Antonio si sono scambiati promesse e sguardi pieni di tenerezza. Ogni istante della cerimonia è stato accompagnato da lacrime di gioia, applausi e sorrisi, creando ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di partecipare.

Un matrimonio che è stato più di una cerimonia: un inno all’amore, alla gioia e al futuro condiviso.

Tantissimi auguri ad Angela e Antonio per una vita piena di felicità, complicità e amore infinito.