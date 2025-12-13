Antonio D’Amelio: un traguardo che illumina

URURI-PORTOCANNONE. Ieri, al Politecnico di Ancona, Antonio D’Amelio ha conseguito la laurea triennale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione. Un risultato che porta orgoglio non solo alla sua famiglia, ma anche alle comunità di Portocannone e Ururi, unite nel celebrare il talento e la determinazione di un giovane che ha saputo trasformare impegno e sacrificio in successo.

«Tanti auguri Antonio, siamo fieri del ragazzo che sei e ti auguriamo di vero cuore che tutti i tuoi desideri si realizzino», scrivono con emozione lo zio Giorgio, la zia Grazia e il cugino Felice. Parole che racchiudono l’affetto e la speranza di chi lo ha accompagnato nel percorso di crescita e ora lo vede pronto a spiccare il volo verso nuove sfide.

Un traguardo accademico che diventa simbolo di fiducia nel futuro e di forza per l’intera comunità: Antonio rappresenta la prova che con passione e costanza ogni obiettivo può essere raggiunto.