Benvenuto a Liam Di Pilla

CAMPOMARINO. Con immensa emozione i neogenitori Loris Di Pilla e Mariella Labrozzi annunciano la nascita del loro piccolo tesoro: benvenuto al mondo Liam Di Pilla. Nato all’ospedale di San Severo, ma già cuore pulsante della comunità di Campomarino, la famiglia Di Pilla-Labrozzi accoglie Liam, che porta con sé una nuova luce e una gioia infinita. Ai genitori, ai nonni e a tutti i cari, gli auguri più sinceri per questo dono speciale che arricchisce la vita e rafforza i legami di amore e speranza.