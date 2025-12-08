Benvenuto al piccolo Nicola Zanapa

TERMOLI. Fiocco azzurro e grande gioia a Termoli. Al Punto Nascita dell’Ospedale San Timoteo, alle ore 00:45 di oggi, lunedì 8 dicembre 2025, è venuto alla luce il piccolo Nicola Zanapa, con un peso di 3 chili e 520 grammi e una lunghezza di 51 centimetri. A stringerlo per primi tra le braccia sono stati mamma Miriana Giannubilo e papà Antonio Zanapa, emozionati e colmi di felicità per questo dono speciale arrivato nel giorno dell’Immacolata.

In festa anche i nonni paterni Nicola Zanapa e Lucia Sciarretta, insieme agli zii Giuseppe e Luca Zanapa, così come i nonni materni Anna Maria Pracella ed Ernesto Giannubilo, e lo zio Gabriele Giannubilo.

Alla famiglia Zanapa–Giannubilo gli auguri più sinceri e affettuosi da parte della nostra redazione, in particolar modo da Michele Trombetta e famiglia, con un caloroso benvenuto al piccolo Nicola, nuova luce e nuova speranza per tutta la comunità.