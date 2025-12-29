AGNONE. Buon compleanno a Maria Teresa Iarusso: «Alla nostra effervescente condottiera Maria Teresa, un abbraccio di «gruppo» con lo spirito autentico dei Dragoni del Molise per festeggiare il tuo compleanno. Tu che ci guidi con passo sicuro, che anticipi tutti di 48 ore perché sei sempre avanti, che trasformi ogni sfida in un’occasione e ogni incontro in un momento di energia pura. Ci sono persone che non si limitano a dirigere: creano legami, accendono entusiasmo, danno forma a una comunità. Tu sei questo per noi. Con la tua visione, la tua forza e quella capacità rara di far sentire ognuno parte di qualcosa di importante, hai reso i Dragoni una famiglia vera, unita, orgogliosa delle proprie radici e proiettata verso nuovi traguardi. Grazie per la passione che metti in tutto ciò che fai, per il sorriso che non manca mai, per la dedizione con cui custodisci le nostre tradizioni e allo stesso tempo ci spingi a crescere. Buon compleanno, Presidente: da tutti i tuoi Dragoni».