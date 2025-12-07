Buon compleanno Adamo Di Salvio

GUGLIONESI. Buon compleanno ad Adamo Di Salvio che oggi spegne 53 candeline.

«Ci sono persone che cambiano il modo in cui guardi il mondo, che rendono i giorni più luminosi e anche quelli più difficili più sopportabili. Tu sei una di queste persone: il mio punto di riferimento, la mia risata inaspettata, la mia avventura quotidiana… e sì, anche la mia incazzatura facile!

Ma so che sei la mano che mi sostiene, il rifugio nei momenti incerti e la complicità che rende tutto più leggero.

Oggi festeggiamo te, la tua vita e tutto ciò che porti nella mia. Buon compleanno, amore mio. Che questo nuovo anno ti regali gioia, sorprese e attimi indimenticabili, e che continuiamo a crescere, ridere e vivere insieme ogni piccolo grande momento… anche quando io mi incazzo! Alberta».

Per Adamo anche gli auguri speciali da parte dei figli, Daniele, Livia e Annamaria.

“A te, papà, che reggi il cielo sopra di noi senza mai farlo notare, con quella forza silenziosa che non ha bisogno di farsi vedere per essere sentita.

Grazie per ogni gesto nascosto, per quelle attenzioni che costruiscono la nostra serenità, giorno dopo giorno.

Grazie per il bene che doni senza chiedere nulla,

per le volte in cui hai portato pesi che non abbiamo nemmeno visto.

Per questo oggi ti auguriamo mille giorni felici, e leggeri. E in ognuno di quei giorni ricordati di noi,

perché ci saremo sempre, a supportarti, a sostenerti,

a camminare accanto a te come tu hai fatto con noi.

Ti vogliamo tanto bene.. dai tuoi figli Daniele, Livia e Annamaria”.