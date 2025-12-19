COLLETORTO-SANTA CROCE DI MAGLIANO. Campane a festa per la nascita di Antonia Liberatore.

Grazie Signore per il grande dono della vita.

La piccola è nata venerdì 19 dicembre all’ospedale San Timoteo di Termoli e gode di ottima salute riempendo con immensa gioia papà Francesco Liberatore e mamma Alessandra D’Ambrioso

Infiniti auguri di cuore dai nonni Giuseppe e Marisa, Adolfo Antonio e Nunziatina, da zio Valerio e zia Annamaria, dai bisnonni, da tutti I familiari e dagli amici

Il Signore Gesù Cristo, fonte di ogni bene, doni a tutta la famiglia ogni grazia e benedizione nell’affidamento amorevole alla vergine Maria di Laureto e sotto la protezione di Sant’Antonio di Padova

Benvenuta al mondo Antonia!