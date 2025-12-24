COLLETORTO-ROTELLO. Campane a festa per la nascita di Vittoria Bevilacqua. Grazie Signore per il grande dono della vita

La piccola è nata oggi, mercoledì 24 dicembre 2025, vigilia del Santo Natale, all’ospedale San Timoteo di Termoli e gode di ottima salute A dare il lieto annuncio sono i cuginetti Ubaldo ed Emma per la gioia dei genitori Tonia Zeuli e Juri Bevilacqua.

Infiniti auguri dai nonni Massimo e Angelina, Palmina e un pensiero da nonno Luigi dal Cielo, dai parenti e da tutti gli amici di Colletorto e Rotello In questo giorno speciale, nell’attesa di Gesù Bambino che nasce per tutti noi, il Signore ricolmi tutta la famiglia di ogni grazia e benedizione.