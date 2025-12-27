«Cinquant’anni di noi»: auguri a Marisa e Nicola, super nonni del cuore

TERMOLI. Cinquant’anni non sono un traguardo: sono un romanzo. E quello di Marisa Iovine e Nicola Giagnacovo comincia ad Acquaviva Collecroce, il giorno in cui decisero di dirsi sì davanti a un paese intero che ancora oggi li ricorda. Lui, radici forti a Montefalcone nel Sannio, lei con quella dolcezza che sa diventare carattere quando serve. Insieme hanno attraversato mezzo secolo di vita vera, quella fatta di frasi che ogni famiglia conosce a memoria: «Lo faccio dopo», «Spostati, mi dai fastidio», «Vai tu a fare la spesa…». Momenti quotidiani che, a guardarli oggi, sono la prova più limpida di un amore che non ha mai smesso di funzionare

Oggi vivono a Termoli, dove la loro storia si è intrecciata con quella della città, diventando un punto fermo per figli e nipoti. E sono proprio loro – Nicolas, Andrea e Mattia – a dedicare questo anniversario ai nonni con un messaggio che profuma di casa: «Buon anniversario super nonni del nostro cuore. Vi auguriamo altri 50 anni insieme». Perché l’amore, quello vero, non ha bisogno di frasi perfette: basta guardare due persone che, dopo cinquant’anni, continuano a scegliersi ogni giorno.

Cinquant’anni di matrimonio non sono solo un numero: sono un patrimonio familiare, un esempio, un’eredità emotiva che passa di generazione in generazione.