Compie 50 anni, quanti auguri per Nicola Tieri

TERMOLI. Nicola Tieri compie 50 anni e per lui ci sono diversi auguri, in primis, quello dei genitori: «Caro figlio, 50 anni sono un traguardo incredibile, siamo orgogliosi dell’uomo che sei diventato, ti amiamo, tanti auguri da mamma e papà».

«Nel mezzo del cammin di nostra vita…”, gli augurano un felice 50° compleanno la sorella Michela, il cognato Valerio e il nipote Gabriele. Insieme a loro si unisce all’augurio tutto il resto della famiglia.

Al neocinquantenne giungano inoltre i più sinceri auguri anche da parte della nostra redazione.