Cristina D’Onofrio festeggia i suoi primi 60 anni

TERMOLI. Cristina D’Onofrio celebra oggi i suoi 60 anni, un traguardo che porta con sé la forza delle esperienze, la bellezza dei legami e la luce di una vita vissuta con intensità.

A festeggiarla ci sono i figli Rossella e Daniele, che le dedicano un augurio profondo, nato da un rapporto splendido, autentico, costruito nel tempo e custodito come un dono prezioso. Sessant’anni che non segnano un confine, ma un nuovo inizio, illuminato dall’affetto di chi le vuole bene davvero.

A Cristina, donna dal cuore generoso e dall’energia che unisce, l’augurio di continuare a camminare con la stessa eleganza, la stessa forza e la stessa capacità di rendere speciale ogni incontro.