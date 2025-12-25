TERMOLI. È nata Allegra Colafabio. Nel cuore della notte del 23 dicembre, alle ore 23:25, è venuta al mondo Allegra, 2.450 grammi di luce e 47 centimetri di meraviglia. Un nome che è già promessa di gioia, un dono di Natale che illumina il Nido dell’Ospedale «San Timoteo» di Termoli.

Allegra è il sorriso che mancava, la carezza che scalda le famiglie Colafabio e Branca. Benvenuta Allegra, che tu possa crescere libera, forte e luminosa come il tuo nome. E a mamma e papà, l’abbraccio di un’intera città.

Buon Natale, davvero.