Edda Trivisonno compie 80 anni: augurissimi

TERMOLI. Che giornata speciale per la signora Edda Trivisonno.

Oggi raggiunge il traguardo degli 80 anni, festeggiati nel modo più bello possibile, con serenità e gioia, circondata dagli affetti più cari.

Al suo fianco ci sono i suoi figli Nella, Vincenzo e Stefania, il genero Pietro e l’adorato nipote Gennaro. Cosa chiedere di più a una giornata già così piena di amore e significato?

Ottant’anni che – senza alcuna retorica – non dimostra affatto, vissuti intensamente e spesi nel modo migliore: crescendo, insieme al compianto consorte Egidio, una famiglia splendida, solida nei valori e ricca di affetto.

Alla signora Edda, neo ottantenne, giungano gli auguri più sinceri da parte di tutta la nostra redazione e, in modo particolare, da Michele Trombetta, con l’auspicio che questo importante traguardo sia solo una tappa di un cammino ancora lungo, sereno e colmo di sorrisi.