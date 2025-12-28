Fiocco azzurro: è nato Giacomo Antonio Trovato

TERMOLI. Oggi, domenica 28 dicembre, alle ore 13:20, presso il reparto di Ginecologia dell’Ospedale «San Timoteo» di Termoli, è venuto alla luce Giacomo Antonio Trovato, un meraviglioso bambino di 4,010 kg per 54 cm di lunghezza. Un fiocco celeste che illumina la fine dell’anno con una gioia autentica e condivisa.

Un sentito ringraziamento va al personale medico e infermieristico del reparto, in particolare allo staff del Nido e al reparto di Ginecologia, per la professionalità, la dedizione e l’umanità dimostrate. Un plauso speciale al dottor Muneer Tannous, figura di riferimento per competenza e attenzione, che ha accompagnato con cura e sicurezza questo momento così prezioso.

Auguri di cuore ai genitori, D’Angelo Giusy e Francesco Trovato, per questo dono immenso, e alla piccola Emily, sorellina maggiore, pronta ad accogliere Giacomo Antonio con amore e tenerezza.

Benvenuto Giacomo Antonio: che la tua crescita sia accompagnata da affetto, salute e sogni luminosi.